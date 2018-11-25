Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесен на день

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» перенесен на день, сообщает «Советский спорт».

Встреча перенесена на 25 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени. Это ыбло сделано из-за поведения фанатов.

Перед игрой болельщики «Ривер Плейт» атаковали автобус с футболистами «Боки Хуниорс» и забросали его баллончиками со слезоточивым газом. Многие игроки жаловались на плохое состояние здоровья, многих рвало.

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«Обе команды уже не хотели играть сегодня. «Бока Хуниорс» — из-за ненадлежащего состояния игроков, а «Ривер Плейт» не захотел, чтобы матч проходил при таком положении дел. Это джентльменское соглашение клубов», — сообщил представитель Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее нападающий «Боки Хуниорс» заявил, что футболистов заставляют играть в этом матче.