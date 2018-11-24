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Стали известны все участницы женского финала Гран-при по фигурному катанию, сообщает «Советский спорт».

На турнире, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года, выступят россиянки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также японки Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.

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24 ноября одиночницы представили свои произвольные программы на шестом этапе Гран-при в Гренобле. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место, набрав 192,81 балла. Победу одержала японка Рика Кихира (205,92), второй стала ее соотечественница Маи Михара (202,81), третьей — американка Бради Теннелл (197,78).

Представительницы России Станислава Константинова (189,67) и Мария Сотскова (177,59) заняли пятое и седьмое места соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.