Авербух оценил шансы Медведевой на выход в финал Гран-при

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Серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух оценил шансы Евгении Медведевой на выход в финал Гран-при.

«Шансы очень равные, третье место Евгении является чисто номинальным, ее отделяет от лидеров всего 0,4 балла, отрыва практически нет. Думаю, что основная борьба у Жени будет с японкой Кихирой, с ней будет бороться достаточно сложно.

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В короткой программе нужно было убегать от нее, потому что она владеет тройным акселем, очень сложным прыжком. В произвольной программе японка будет иметь даже некое предпочтение над Женей, но думаю, в случае чистого исполнения программы Медведева может себе гарантировать себе второе место и попадание в финал Гран-при», — цитирует Авербуха ТАСС.

«Ничего экстраординарного не произошло, но справедливости ради нужно отметить, что у Жени было две ошибки - было не столь чистое исполнение тройного лутца, его судьи посчитали достаточно неуверенным, плюс ошибка на каскаде», — отметил специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее сообщалось, что Медведева заняла третье место в короткой программе на Гран-при во Франции.