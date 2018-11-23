Суд вынес приговор обвиняемым в подготовке теракта на Кубке конфедераций

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Московский окружной военный суд вынес приговор троим террористам, готовившим взрывы на Кубке конфедераций, который прошел в России в 2017 году, сообщает ТАСС.

«Признать Ибрагима и Адама Гакаевых виновными и назначить им наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому», — заявил судья.

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Отмечается, что их сообщник Фокшан Голуб получил девять лет колонии строгого режима.

В феврале 2018 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о предотвращении теракта в период проведения Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили несколько терактов во время чемпионата мира 2018 года, который проходил в 11 городах России.