Суд вынес приговор обвиняемым в подготовке теракта на Кубке конфедераций
Московский окружной военный суд вынес приговор троим террористам, готовившим взрывы на Кубке конфедераций, который прошел в России в 2017 году, сообщает ТАСС.
«Признать Ибрагима и Адама Гакаевых виновными и назначить им наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому», — заявил судья.
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Отмечается, что их сообщник Фокшан Голуб получил девять лет колонии строгого режима.
В феврале 2018 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о предотвращении теракта в период проведения Кубка конфедераций.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили несколько терактов во время чемпионата мира 2018 года, который проходил в 11 городах России.