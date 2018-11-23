СМИ: задержанные фанаты «Спартака» отправятся под домашний арест

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Савеловский районный суд города Москвы 23 ноября изберет меру пресечения для задержанных болельщиков московского «Спартака», сообщает «360».

По информации источника, скорее всего, фанаты будут отправлены под домашний арест.

На данный момент руководители таких группировок, как «Юнион», «Школа» и «Гладиаторы», находятся в СИЗО по причине избиения болельщиков московского ЦСКА. В драке участвовало 20 красно-белых и десять армейцев.

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В результате инцидента два человека были госпитализированы.

Следователи собираются ходатайствовать в суде о заключении под стражу.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал задержания фанатов.