Карлсен и Каруана сыграли вничью в десятой партии матча
Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».
Шахматисты согласились на ничью на 54-м ходу. После десяти партий счет равный — 5:5, каждая из партий закончилась ничейным результатом.
Реклама
В начале перевес был на стороне норвежского спортсмена, но в самом конце партии совсем немного не хватило американцу, чтобы вырвать победу.
11 партия состоится 24 ноября.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию десятой партии.
Ранее Сергей Карякин назвал проблемы в матче за шахматную корону.