Карлсен и Каруана сыграли вничью в десятой партии матча

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Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».

Шахматисты согласились на ничью на 54-м ходу. После десяти партий счет равный — 5:5, каждая из партий закончилась ничейным результатом.

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В начале перевес был на стороне норвежского спортсмена, но в самом конце партии совсем немного не хватило американцу, чтобы вырвать победу.

11 партия состоится 24 ноября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию десятой партии.

Ранее Сергей Карякин назвал проблемы в матче за шахматную корону.