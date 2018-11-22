Туктамышева скептически относится к своим шансам в финале Гран-при

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думает о своих шансах в финале Гран-при, передает «Советский спорт».

Финальный этап Гран-при состоится в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

«Я выиграю золото в Ванкувере только в том случае, если ограблю там ювелирный магазин», – написала Туктамышева в своем твиттере.

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Пока известны имена трех фигуристок, которые примут участие в финале. В Канаде точно выступят Туктамышева, еще одна российская фигуристка Алина Загитова и японка Сатоко Мияхара.

Еще три участницы определятся на этапе Гран-при во Франции.

Ранее Туктамышева объяснила выступления фигуристок с раздеванием.