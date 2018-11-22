Сироткин потерял место боевого пилота «Формулы-1»

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Команда «Формулы-1» «Уильямс» объявила о подписании соглашения боевого пилота с поляком Робертом Кубицей, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт команды, 33-летний гонщик будет выступать в сезоне-2019 вместо россиянина Сергея Сироткина. О сроках контракта не сообщается.

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Кубица не выступал в «Формуле-1» с 2010 года. Последний раз он принял участие в Гран-при Абу-Даби.

Сироткин проводит первый сезон в «Формуле-1». На счету россиянина одно очко. Он занимает последнее место в личном зачете.

Ранее сообщалось, что Сироткин лидирует в голосовании за звание лучшего пилота года в «Формуле-1».