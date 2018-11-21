Фергюсон: Макгрегор сломался бы за несколько раундов в бое со мной

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон предположил, что было бы, если бы он дрался с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что он с легкостью мог бы одолеть члена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Реклама

«Мне кажется, я лучше все дерусь именно против левшей. Большинство моих досрочных побед пришлись именно на такие бои. Если бы я дрался с Конором Макгрегором по правилам бокса или MMA, то он бы не справился с моим уровнем атлетизма и выносливости. Ирландец сломался бы за несколько раундов», — поделился мнением Фергюсон в твиттере.

Напомним, что до этого американец владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе, в то время как официально пояс организации принадлежал Макгрегору. Однако вскоре ирландец потерял лидерство. На данный момент чемпионом является российский боец Хабиб Нурмагомедов. Фергюсон идет следом за дагестанцем в рейтинге легковесов UFC.

Ранее сообщалось, что отец Макгрегора Тони будет биться на ринге.