Карлсен получил в глаз перед девятой партией матча с Каруаной
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил небольшую травму в день отдыха от матча за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны, сообщает «Советский спорт».
В инстаграме Карлсен опубликовал фотографию своего лицо, где под его глазом красуется синяк.
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«Страсти накаляются», — написал спортсмен.
Менеджер норвежца Эспен Агдестейн уточнил, что 27-летний Карлсен получил фингал на футбольной тренировке, которую проводил в день отдыха перед девятой партией матча.
Матч за шахматную корону проходит в Лондоне. Восемь предыдущих партий завершились вничью.
Ранее сообщалось, что Каруана ошибся в шахматной партии матча с Карлсеном из-за шума.