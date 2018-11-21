Карлсен получил в глаз перед девятой партией матча с Каруаной

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил небольшую травму в день отдыха от матча за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны, сообщает «Советский спорт».

В инстаграме Карлсен опубликовал фотографию своего лицо, где под его глазом красуется синяк.

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«Страсти накаляются», — написал спортсмен.

Менеджер норвежца Эспен Агдестейн уточнил, что 27-летний Карлсен получил фингал на футбольной тренировке, которую проводил в день отдыха перед девятой партией матча.

Матч за шахматную корону проходит в Лондоне. Восемь предыдущих партий завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Каруана ошибся в шахматной партии матча с Карлсеном из-за шума.