Дзюба ответил на вопрос о «дзюбозависимости» сборной России
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о причинах поражения команды в матче Лиги наций от Швеции (0:2), передает Sport24.
Капитан национальной команды не считает, что игра строится исключительно вокруг него. Также форвард посетовал на отсутствие футболистов, которые пропускали матч из-за травм.
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«Не кажется ли, что сборная стала дзюбозависимой? Я не думаю, что она дзюбозависимая. Нет такой задачи, чтобы все играли только на меня, но иногда, наверное, злоупотребляем.
Нужно играть смелее, наглее, спокойнее, расчетливее. Мне кажется, что сегодня нам не хватило креатива», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба впечатлил защитника сборной Швеции.