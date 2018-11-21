Дзюба ответил на вопрос о «дзюбозависимости» сборной России

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о причинах поражения команды в матче Лиги наций от Швеции (0:2), передает Sport24.

Капитан национальной команды не считает, что игра строится исключительно вокруг него. Также форвард посетовал на отсутствие футболистов, которые пропускали матч из-за травм.

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«Не кажется ли, что сборная стала дзюбозависимой? Я не думаю, что она дзюбозависимая. Нет такой задачи, чтобы все играли только на меня, но иногда, наверное, злоупотребляем.

Нужно играть смелее, наглее, спокойнее, расчетливее. Мне кажется, что сегодня нам не хватило креатива», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба впечатлил защитника сборной Швеции.