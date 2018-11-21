Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020

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Стали известны составы корзин с участниками отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Сборная России при жеребьевке будет находиться во второй корзине вместе с национальными командами Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии.

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Все корзины выглядят следующим образом:

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного этапа Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине.

Ранее сообщалось, что в сборной России глубоко разочарованы поражением от Швеции.