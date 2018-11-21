Сборная России будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020
Стали известны составы корзин с участниками отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Сборная России при жеребьевке будет находиться во второй корзине вместе с национальными командами Германии, Исландии, Боснии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии.
Все корзины выглядят следующим образом:
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине.
Ранее сообщалось, что в сборной России глубоко разочарованы поражением от Швеции.