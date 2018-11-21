Черчесов рассказал о сложностях в матче против сборной Швеции

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причинах поражения команды в матче группового этапа Лиги наций против Швеции (0:2), передает ТАСС.

Отечественная команда финишировала на втором месте в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Черчесов выразил мнение, что с самого начала игра пошла не по его плану, а также отметил отсутствие травмированных игроков.

«Мы рассчитывали, что шведы с первых минут пойдут в атаку, так как они играли три дня назад, а силы ограничены, поэтому хотели выходить в быстрые контратаки, но, к сожалению, этого не получилось. Во втором тайме мы планировали стабильно играть, ведь счет 0:1 ни о чем не говорил, любой наш гол решил бы судьбу в нашу пользу, поэтому мы не бросались вперед.

Знаем, что Артем Дзюба умеет цепляться за мяч, знаем, что шведы играют компактно, между линиями у них нет пространства, сложно их проходить, но в первой игре и сегодня несколько раз получалось. Когда оставалось 10-15 минут, уже начали играть в навал», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба счел справедливым поражение сборной России от Швеции.