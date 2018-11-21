Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Российская команда по итогам группового этапа заняла второе место в своей группе и не смогла подняться в элитный дивизион турнира.

«Нельзя назвать поражение обидным, так как оно заслуженное. Шведы играли более качественно. Не надо искать того, чего нет. Нам не хватило баланса», — заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник отечественной команды отметил, что сборная успешно выступила в 2018 году.

«Если подводить итоги года, то его можно назвать хорошим. Мы провели хороший чемпионат мира, поделили очки с первым местом в Лиге наций, но не прошли дальше», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Португалия и Польша сыграли вничью в Лиге наций.