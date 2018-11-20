Загитова и Черчесов стали номинантами на национальную премию Минспорта

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Стали известны номинанты на национальную спортивную премию Министерства спорта России, сообщает ТАСС.

Претендентами на награду стали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.

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Фигуристка может получить премию в номинации «Спортсменка года». Ее конкурентками в борьбе за награду стали призерка чемпионата мира 2018 года гимнастка Ангелина Мельникова и победительница чемпионата Европы рапиристка Инна Дериглазова.

Наставник национальной команды является номинантом на «Тренера года» вместе с главным тренером сборной по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и специалистом Геннадием Габриляном, который работает с легкоатлеткой Марией Ласицкене.

Спортсменом года может стать капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.

Ранее сообщалось, что диджитал-стратегия Российского футбольного союза (РФС) поборется за премию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) GROW в категории «Вовлечение».