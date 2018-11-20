Загитова и Черчесов стали номинантами на национальную премию Минспорта
Стали известны номинанты на национальную спортивную премию Министерства спорта России, сообщает ТАСС.
Претендентами на награду стали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.
Фигуристка может получить премию в номинации «Спортсменка года». Ее конкурентками в борьбе за награду стали призерка чемпионата мира 2018 года гимнастка Ангелина Мельникова и победительница чемпионата Европы рапиристка Инна Дериглазова.
Наставник национальной команды является номинантом на «Тренера года» вместе с главным тренером сборной по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и специалистом Геннадием Габриляном, который работает с легкоатлеткой Марией Ласицкене.
Спортсменом года может стать капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.
Ранее сообщалось, что диджитал-стратегия Российского футбольного союза (РФС) поборется за премию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) GROW в категории «Вовлечение».