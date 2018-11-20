Сироткин лидирует в голосовании за звание лучшего пилота года в «Формуле-1»

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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин лидирует в голосовании за звание лучшего гонщика «Формулы-1» сезона-2018 по версии Sky Sports, сообщает «Советский спорт».

На данный момент россиянин набрал 54 тысячи голосов. На втором месте чемпион сезона британец Льюис Хэмилтон (38 тыс. голосов) из команды «Мерседес».

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Лидерство Сироткина в голосовании связано с флешмобом, организованном на форуме Reddit. Пользователи призвали всех голосовать за российского пилота.

В своем первом сезоне в «Формуле-1» Сироткин набрал одно очко и занимает последнее место в зачете.

Ранее российский гонщик оценил свое выступление на Гран-при Бразилии.