Стали известны сроки принятия решения по лишению прав Аленичева
Красноярский суд в течение месяца примет решение по лишению прав главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, обвиняемого в вождении в нетрезвом виде, сообщает «РИА Новости».
«Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде», — заявили в ГИБДД Красноярского края.
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19 ноября сотрудники полиции задержали Аленичева по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечается в СМИ, главный тренер «Енисея» отказался проходить медицинское освидетельствование, а также оскорблял представителей ГИБДД. Сам специалист утверждает, что инцидент был подстроен с целью испортить его репутацию и «вынудить уйти в отставку».
Ранее агент Аленичева прокомментировал ситуацию с задержанием тренера.