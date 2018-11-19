Аленичев отреагировал на информацию о своем задержании

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выпустил заявление, в котором отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о своем задержании сотрудниками ДПС за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает «СЭ».

В прессе говорилось, что в ходе инцидента Аленичев повздорил с посетителем одного из баров Красноярска, который позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе. Однако наставник красноярской команды рассказал, что подобного эпизода не было. По его словам, он с семьей был в ресторане, а на парковке мужчина «кавказской наружности» въехал в его автомобиль, которые после предложения мирно разойтись вызвал полицию. Аленичев выразил мнение, что случившееся является фальсификацией, о чем сообщил сотрудникам правоохранительных органов, а позднее удалился с места эпизода в сопровождении приехавших представителей «Енисея».

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«Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись», — сказал Аленичев.

Также наставник «Енисея» отметил, что не садился за руль в нетрезвом состоянии, а в ресторане пил безалкогольное пиво. Он подчеркнул, что происходящие с ним вещи в последний месяц — дело рук недоброжелателей, которые хотят его отставки.

«Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.

Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку», — сказал Аленичев.

Ранее сообщалось, что «Енисей» не будет наказывать пойманного пьяным за рулем Аленичева.