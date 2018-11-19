Ханю не снялся с турнира в Москве из уважения к Плющенко

Брайан Орсер, тренер японского фигуриста Юдзуру Ханю, рассказал о травме своего подопечного, полученной на тренировке этапа Гран-при в Москве, передает «СЭ».

Перед произвольной программой японец упал и повредил ногу, однако не отказался от дальнейшего участия в соревнованиях. Московский этап Гран-при олимпийский чемпион выиграл, набрал в сумме 278,42 балла.

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«Да, я сразу понял, что дела плохи. В целом о работе с Юдзуру и московских выступлениях могу сказать так: он делает все возможное.

Ханю очень восхищается Евгением Плющенко. Он его сильно уважает, поэтому не мог сняться и боролся по ходу проката с травмой, стараясь исполнить программу наилучшим образом», — рассказал канадский специалист.

Ранее сообщалось, что Ханю пришел на церемонию награждения в Москве на костылях.