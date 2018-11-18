Чемпионка ОИ 1988 года поделилась мнением о прокате Загитовой в Москве

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась относительно выступления фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при в Москве, передает «Советский спорт».

Спортсменка отметила, что, несмотря на ошибку в прыжковой части, девушка достойно выполнила программу.

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«Загитова фантастически откатала короткую программу, установив мировой рекорд. В произвольной, к сожалению, сорвала тройной флип. Теперь, как всякая максималистка, Алина, конечно же, будет долго корить себя за эту ошибку. В целом, видно, что олимпийская чемпионка от турнира к турниру прибавляет: вычищает программы, набирает форму. Это очень приятно», — привод слова Бестемьяновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что Загитова победила на этапе Гран-при в России, набрав 222,95 балла за две программы.

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