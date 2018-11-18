Москвина поделилась ожиданиями от выступления Загитовой в финале Гран-при

Российский тренер Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при.

«Мне очень понравилось выступление Загитовой, она блестяще откатала свою программу, сделала сложные элементы в хорошем стиле, с хорошими компонентами. Я вообще очень рада ее выступлению. Загитова способна на финальном этапе выполнить программу еще лучше, здесь у нее была небольшая ошибка, но мне кажется, что набор сложности у нее хороший. Каждому спортсмену есть куда стремиться, пределов совершенству нет», — цитирует Москвину ТАСС.

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Также специалист прокомментировала высокую конкуренцию в женском одиночном катании.

«На каждом соревновании всегда будет кто-то конкурировать с Загитовой. Пока нельзя говорить о том, что будет в финале Гран-при. Она для себя тоже будет конкурентом, нужно будет также хорошо настроиться, не болеть», — отметила Москвина.

Ранее Загитова заявила, что не думает о соперничестве с другими россиянками на этапах Гран-при.