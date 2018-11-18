Защитник сборной Италии подвел итог матча против Португалии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини подвел итог матча против Португалии, передает «Советский спорт».

Встреча проходила в рамках турнира Лига наций и закончилась со счетом 0:0.

«Думаю, мы на правильном пути. Мы контролировали игру на протяжении 70 минут, отлично играли и создавали моменты. Но мы должны лучше распоряжаться своими возможностями.

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Мы очень упорно работали, но в последние 30 минут чувствовали себя истощенными и начали рисковать. Мы не могли играть одинаково все время, потому что счет все еще был 0:0.

Мы доминировали в матче с чемпионами Европы, а что касается забитых мячей — мы это улучшим со временем», — приводит слова защитника Football Italia.

Ранее сообщалось, что сборная Италии не выигрывает шесть матчей подряд.