Российская фигуристка Елизавета Туктамышева похвалила организацию этапа Гран-при в Москве, передает «Советский спорт».

Стоит отметить, что в женском одиночном катании первое место заняла Алина Загитова, которая побила мировой рекорд в короткой программе.

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«Россия, как всегда, здорово провела свой этап Гран-при! Рада, что тоже была причастна к этому празднику пусть и в совсем необычном амплуа. Мне понравилось комментировать, но думаю, что пока пускай меня комментируют», — написала спортсменка в своем инстаграме.

Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Канаде.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о проблемах фигуриста Михаила Коляды.