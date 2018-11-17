Загитова допустила ошибку в произвольной программе на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на этапе серии Гран-при в Москве, сообщает «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка 2018 года допустила ошибку во время проката в прыжковой части.

Судьи оценили произвольную программу девушки на 142.17 балла. Общая сумма баллов составляет 222.95.

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Личный рекорд Загитовой по сумме двух программ — 238.43. Таким образом, она не добрала до него 16 баллов.

Ранее российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин высказались относительно своего выступления на этапе серии Гран-при в Москве.