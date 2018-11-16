Тренер «Зенита» Семак ждет возвращения Кокорина в зимний перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что нападающий команды Александр Кокорин вернется в зимний перерыв, передает «Советский спорт».

Кокорин находится в СИЗО из-за обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще двумя людьми обвиняется в избиении трех человек.

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«Кокорина мы ждали долго и надеялись. Это было бы серьезное усиление для нас. Но в жизни все бывает. Я все-таки надеюсь, что он нам еще поможет. Я жду зимнего перерыва, чтобы Саша к нам вернулся. Он нам очень нужен. Он один из лидеров команды. И мы ждем его скорейшего возвращения», — заявил Семак.

По решению суда нападающий останется в СИЗО до 8 декабря.

Ранее сообщалось, что один из следователей оскорбил Кокорина на первом допросе.