Черчесов установил рекорд сборной России по поражениям среди тренеров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал рекордсменом национальной команды по поражениям, сообщает «Советский спорт».

В товарищеском матче со сборной Германии Россия потерпела 11-е поражение (3:0) в 30-м матче под руководством Черчесова.

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Никто из наставников команды не проигрывал так часто. Худшими показателями ранее являлись результаты Гуса Хиддинка и Олега Романцева — 10 поражений в 39 и 60 встречах. Лучшим же в процентном отношении являлся Юрий Семин: ни одной неудачи в семи встречах.

Ранее главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением о российской команде.