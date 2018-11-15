Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча с Германией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча против Германии, передает «Чемпионат.cоm».

Матч состоится 15 ноября в 22.45 по московскому времени и будет носить товарищеский характер.

«Ожидаю хорошей игры и надеюсь на положительный результат, которого можно добиться в этом матче. Что касается травм, то трудности возникают всегда. У нас есть хорошие футболисты, которые могут заменить выбывших. Будет интересно посмотреть на них.

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Вызов Ари заслуженный. Он показывает своей игрой, что находится в очень хорошей форме. Правда, стоит отметить, что игрок возрастной, и рассчитывать на него на все 100 процентов не приходится.

Что касается Чалова, то он является очень перспективным футболистом. Будем надеяться на то, что он будет только прибавлять. Вызов в сборную должен добавить ему новых эмоций и помочь в прогрессе», — заявил Булыкин.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Мостовой не считает значимым матч со сборной Германии.