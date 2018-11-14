Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографию
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографическую книгу в конце ноября, сообщает «Советский спорт».
Презентация пройдет в Москве, в конце ноября. Книга называется «Khabib Time». В своем инстаграме боец сообщил, что работа над ее созданием велась два года.
Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.
Ранее СМИ не включили Хабиба Нурмагомедова в число самых влиятельных людей UFC.
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Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография "KhabibTime" готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. И когда мы начинали писать книгу с @z_kurbanov мы не были уверены что через 2 года я буду бойцом уже выигравшим титул чемпиона #ufc и защитившим его в самом большом бою в истории #мма на #ufc229 Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем. С небольшим волнением жду, когда смогу держать её в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме #SynergyGlobalForum2018 в Москве уже 26 ноября. До встречи в «Олимпийском». #KhabibTime