Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографию

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографическую книгу в конце ноября, сообщает «Советский спорт».

Презентация пройдет в Москве, в конце ноября. Книга называется «Khabib Time». В своем инстаграме боец сообщил, что работа над ее созданием велась два года.

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Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

Ранее СМИ не включили Хабиба Нурмагомедова в число самых влиятельных людей UFC.