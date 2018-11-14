«Краснодар» не хотел отдавать жене Мамаева иномарку мужа

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что футбольный клуб не хотел возвращать ей иномарку мужа, которая находилась на базе команды.

«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. Когда адвокат вызвал полицию, и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил.

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До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину. Мне сказали: «Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой». Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения», — рассказала Мамаева подписчикам в инстаграме во время онлайн-трансляции.

Супруга футболиста отметила, что не считает необходимым благодарить клуб.

«Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон.

Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: «Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом». Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее», — сказала Мамаева.

Ранее сообщалось, что жене футболиста «Краснодара» угрожают компрометирующей перепиской игрока с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.