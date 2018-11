Российский форвард «Ванкувера» оформил второй гол в сезоне НХЛ

13 ноября идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Советский спорт».

Первый и пока единственный гол за игру оформил на четвертой минуте российский нападающий канадской команды Николай Голдобин. Его ассистентом был форвард Тайлер Мотт.

Эта заброшенная шайба стала для россиянина второй в сезоне. Теперь у него в активе 10 (2+8) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет играть из-за травмы около месяца.

What a shot from @NG078 as the #Canucks open the scoring pic.twitter.com/avmmMiK4xe