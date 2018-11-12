Путин поздравил самбистов с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира в Бухаресте, сообщает ТАСС.

«Поздравляю вас с триумфом в Бухаресте», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

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Российская сборная в 28-й раз стала победительницей в общекомандном зачете на чемпионатах мира по самбо. В соревнованиях, проходивших в столице Румынии, приняли участие спортсмены из 80 стран мира.

В общей сложности сборная России завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что украинский самбист сделал предложение своей девушке сразу после решающего поединка.