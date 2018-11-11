Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Удинезе»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Удинезе» из чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Бывший тренер красно-белых входит в число претендентов на место нынешнего наставника команды Хулио Веласкеса, который в скором времени может быть уволен.
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Также кандидатами являются Давиде Никола, Чезаре Пранделли, Клаудио Раньери и Кике Санчес Флорес.
Каррера возглавлял российский клуб с 2016 года. В сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. Специалист был отправлен в отставку 22 октября 2018 года в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Ранее сообщалось, что Каррера будет следить за матчами «Спартака» во всех турнирах.