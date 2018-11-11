Усик нокаутировал Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик одолел британца Тони Белью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, сообщает «Советский спорт».
Усик нокаутировал соперника в восьмом раунде. Таким образом, он защитил титул абсолютного чемпиона мира.
Бой проходил 11 ноября в Манчестере.
На данный момент а активе украинца 16 побед. На счету Белью три поражения при 30 победах.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.
Ранее Усик прокомментировал свой отказ от государственных наград.
WOOOOOOOOW ������ ARRÊTEZ TOUT !! QUEL KO DE LA PART DE OLEKSANDR USYK A LA 8E REPRISE !!!! ����— RMC Sport (@RMCsport) 10 ноября 2018 г.
L'Ukrainien conserve ses 4 ceintures WBC, WBA Super, IBF et WBO des lourds-légers ���� #RMCLive #UsykBellew pic.twitter.com/gmCnKmpeVS