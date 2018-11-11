Усик нокаутировал Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одолел британца Тони Белью в поединке за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, сообщает «Советский спорт».

Усик нокаутировал соперника в восьмом раунде. Таким образом, он защитил титул абсолютного чемпиона мира.

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Бой проходил 11 ноября в Манчестере.

На данный момент а активе украинца 16 побед. На счету Белью три поражения при 30 победах.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.

Ранее Усик прокомментировал свой отказ от государственных наград.