СМИ: Кононов официально перейдет в «Спартак» после матча с «Анжи»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов вскоре перейдет в московский «Спартак», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 9 ноября состоится последний матч под руководством наставника с махачкалинским «Анжи» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а на следующей неделе руководство «канониров» официально объявит о переходе Кононова и его помощников.

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СМИ утверждает, что «Арсенал» получит €3,2 млн в качестве компенсации. До этого тульский клуб просил €3,5 млн, так как осознал повышенное внимание к личности Кононова со стороны столичной команды, однако вскоре оба руководства условились на сумме €3,2 млн.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Руаль Рианчо. Он занял пост уволенного 22 октября Массимо Карреры.

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении «Спартака» по итогам матча против шотландского «Рейнджерс» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.