Россиянин Морозов повторил собственный мировой рекорд

Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира, который проходит в Японии, сообщает «Советский спорт».

Российский пловец преодолел дистанцию за 50,26 секунд и повторил собственный мировой рекорд. Вторым стал представитель Японии Хиромаса Фудзимори (51,58). Третье место занял американец Майкл Эндрю (51,59).

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Мировой рекорд Морозов установил на этапе Кубка мира в Эйндховене 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Морозов выиграл золото на дистанции 100 м комплексным плаванием на пятом этапе Кубка мира в Пекине.

Плавание. Кубок мира. Япония. Мужчины. 100 м комплексом

1. Владимир Морозов (Россия) — 50,26;

2. Хиромаса Фудзимори (Япония) — 51,58;

3. Майкл Эндрю (США) — 51,59.