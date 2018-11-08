Вратарь «Ливерпуля» назвал двух лучших голкиперов в мире

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о том, каких голкиперов считает лучшими в мире, передает «Советский спорт».

По словам Алиссона, ими являются Ян Облак из мадридского «Атлетико» и Марк-Андре тер Штеген из каталонской «Барселоны».

«Мне нравится Облак, я пристально слежу за ним. И еще тер Штеген. Оба отличные вратари.

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Есть и другие прекрасные голкиперы, но в данный момент именно эти двое проявляют себя лучше всех. Очень высокий технический уровень, очень высокий уровень концентрации. Они поднимают планку конкуренции на вратарской позиции в мире», — приводит слова Алиссона Goal.

Ранее стали известны номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов.