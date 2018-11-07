После ухода из «Кайрата» Аршавин не станет переходить в другой клуб

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о дальнейших планах, сообщает «Советский спорт».

«Попробовать свои силы в мини-футболе или в пляжном? Нет, не хотел бы. Но если успею, хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Эта идея со мной уже третий год. Две недели назад созванивался с нынешним тренером команды. Может быть, осуществлю это желание», — сказал футболист в интервью Kairat TV.

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Кроме того, Аршавин сказал, что если «Кайрат» не продлит с ним контракт, то не собирается продолжать карьеру.

В начале этой недели «Кайрат» объявил, что 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов Аршавина. За три сезона в «Кайрате» Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Ранее сообщалось, что Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в «Барселону».