В Минспорте ищут варианты решения проблем «Анжи» и «Амкара

Министерство спорта России ищет решение финансовых проблем махачкалинского «Анжи» и пермского «Амкара», сообщает ТАСС.

«Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых проблем и долгов. а «Анжи» сейчас находится в крайне бедственном положении. О поиске решения проблем клубов проинформировал министр спорта России Павел Колобков.

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«Это является предметом нашего внимания вместе с Российским футбольным союзом (РФС), экономика клубов — очень непростой вопрос, поэтому надеемся на то, что найдем какой-то вариант или решение для клуба с большой историей.

Например, «Анжи» для Дагестана является системообразующим клубом, «Амкар» — команда с историей, будем думать, что с этим делать. Но это не только социальный, но и коммерческий проект, поэтому менеджменту клуба нужно думать все-таки о финансовой составляющей», — поделился Колобков.

Ранее министр спорта России заявил, что продажа пива не повлияет на поведение фанатов.