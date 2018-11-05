Смолов и Рыбус выйдут против «Порту» в матче ЛЧ после восстановления

Стал известен основной состав московского «Локомотива» на матч с «Порту» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

На данный момент «железнодорожники» уже находятся в Португалии. Нападающий Федор Смолов, который ранее пропустил несколько встреч из-за повреждения ключицы, а также хавбек Мацей Рыбус, не выступавший за команду по той же причине, выйдут на поле в основном составе.

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Матч состоится 6 ноября в 23.00 по московскому времени.

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев.

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Ранее сообщалось, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси включен в заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.