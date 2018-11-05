Смолов и Рыбус выйдут против «Порту» в матче ЛЧ после восстановления
Стал известен основной состав московского «Локомотива» на матч с «Порту» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
На данный момент «железнодорожники» уже находятся в Португалии. Нападающий Федор Смолов, который ранее пропустил несколько встреч из-за повреждения ключицы, а также хавбек Мацей Рыбус, не выступавший за команду по той же причине, выйдут на поле в основном составе.
Матч состоится 6 ноября в 23.00 по московскому времени.
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.
Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.
Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев.
Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Ранее сообщалось, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси включен в заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
✈️ Весь день провели в дороге – выспались, почитали, пообщались друг с другом!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 ноября 2018 г.
Всем спокойной ночи. Завтра на связи! #ПортуЛоко #LMFC pic.twitter.com/ZOpdPbnSDT