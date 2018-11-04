Солари показал лучший дебют в «Реале» за 61 год

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари дебютировал с двух побед, передает «Советский спорт».

Бывший наставник мадридской команды Хулен Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от «Барселоны». Солари стал исполняющим обязанности и под его руководством «Реал» сыграл два матча, в которых одержал уверенные победы и не пропустил мячей.

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Первый матчем для специалиста стала игра 1/16 Кубка Испании против «Мелильи» (4:0), а накануне команды обыграла «Вальядолид» (2:0).

Подобного дебюта в клубе не было уже 61 год. В последний раз это удавалось Луису Карнильи в 1957 году.

Благодаря этим победам «Реал» прервал серию из пяти матчей без выигрышей.

Ранее защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о том, что команда примет и поддержит любого тренера.