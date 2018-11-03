«Реал» одержал победу в первом матче после ухода Лопетеги

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Вальядолид» и одержал победу со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».

На 83-й минуте Кико отправил мяч в собственные ворота, а на 88-й минуте отличился Серхио Рамос с одиннадцатиметровой отметки.

«Реал» одержал первую победу под руководством Сантьяго Солари в Ла Лиге и прервал серию из пяти матчей без побед. Набрав 17 очков, «сливочные» поднялись на шестое место. В активе «Вальядолида» 16 очков и восьмая позиция.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ла Лига. 11-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Вальядолид» (Вальядолид) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Кико, 83 (автогол); 2:0 — Рамос, 88 (пенальти).