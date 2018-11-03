Туктамышева поддержала соперницу Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала соперницу Алины Загитовой на этапе Гран-при в Финляндии, передает «Советский спорт».

Туктамышева выразила слова поддержки японке Каори Сакамото, которая допустила серию ошибок в короткой программе. Японская фигуристка упала при исполнении первого прыжка, а потом еще раз, когда попыталась сделать каскад и тулуп с риттбергером.

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«Бедная Каори. Но она высококлассная спортсменка и сможет побороться, несмотря на боль! А вы видели, как ее поддерживают? Японские болельщики классные!» — написала Туктамышева в Твиттере.

Также фигуристка поблагодарила японских поклонников, отметив, что больше всего ей нравится выступать в Японии.

«Всем фанатам из Японии, спасибо! Я обожаю вас! Вы всегда по-доброму ко мне относитесь, и я реально люблю вас, ребята! И в Японии мне нравится выступать больше всего!» — добавила фигуристка.

Ранее Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву.