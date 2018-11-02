Хавбек «ПСЖ» арестован за вождение в пьяном виде

Полузащитник французского «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти был арестован в ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде, сообщает «Советский спорт».

По информации издания L'Équipe, 25-летнему игроку грозит лишение водительских прав на длительный срок. Верратти был задержан в 3 часа ночи на кольцевой дороге в 13-м округе Парижа. Уровень алкоголя в крови итальянца превышал допустимую норму почти в два раза, в связи с чем его на некоторое время отправили в вытрезвитель. Позже футболист будет вызван в полицию.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.