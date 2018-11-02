Маклаков осудил критикующих Глушакова болельщиков «Спартака»

Известный актер и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал момент в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против махачкалинского «Анжи», когда зрители освистали хавбека столичной команды Дениса Глушакова, передает «Спорт-Экспресс».

Артист выразил надежду на скорейшую нормализацию атмосферы вокруг клуба.

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«Я очень надеюсь, что все это недовольство когда-нибудь успокоится. Все приобретет нормальные формы взаимоотношений между игроками и болельщиками. И наоборот. Надеюсь, что сегодняшняя победа – некий шаг к примирению. Необходимо объединиться», — поделился мнением известный фанат красно-белых.

Он предложил болельщикам принять отставку главного тренера Массимо Карреры и продолжать болеть за любимую команду без осуждения.

«Я вообще противник каких-то резких шагов, радикальных решений. Нужно проявлять терпимость. С другой стороны, болельщики имеют право на проявление чувств. Однако я против того, чтобы своих же освистывать. Своих беречь надо! Отставка Карреры – уже свершившийся факт. Нельзя же жить прошлым. Нужно смотреть в будущее! Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживают свой клуб», — подчеркнул Маклаков.

Напомним, что и защитник Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом из-за конфликта с итальянским специалистом. После его увольнения 22 октября футболист вернулись к команде.

Ранее Карпин встречался с руководством «Спартака» и отказал ему.