Акинфеев объяснил получение красной карточки в матче с «Реалом»

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, за что получил красную карточку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

В компенсированное время встречи, которую армейцы выиграли со счетом 1:0, главный арбитр показал две желтые карточки подряд вратарю.

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«Я судье сказал все, что о нем думал. И на английском, и на русском языке. На мой взгляд, вторая карточка была незаслуженной. За судьей шел Никита Чернов, и в этот момент я хотел что-то сказать Никите, потому что он проиграл позицию и не добежал. А судья подумал, что я во второй раз на него наорал, и дал мне вторую желтую. Вот и вся история.

Никите я кричал на русском. Наверное, судья подумал, что я опять на него накричал. Как бы то ни было, меня это не красит, мне стыдно за это. Я извинился перед ребятами за эту ситуацию. Должен был совладать с этой эмоцией, но такое тоже бывает. Прошу прощения за этот момент», — сказал Акинфеев, отвечая на вопросы болельщиков в эфире GazLive.

Из-за красной карточки Акинфеев пропустил матч с «Ромой», который ЦСКА проиграл со счетом 0:3.

Ранее Акинфеев прокомментировал слухи о его желании работать в нефтегазе.