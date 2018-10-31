Главный тренер «Барселоны» назвал увольнение Лопетеги частью шоу

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал отставку Хулена Лопетеги с поста наставника мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

Испанский специалист высказался относительно временно исполняющего обязанности тренера Сантьяго Солари.

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«Не думаю, что у них будет переходный год. Они не идут в лидерах, но еще начало сезона. Не знаю, стали ли они опаснее с появлением Солари на тренерской скамье. Я уже говорил, что «Реал» всегда опасен и один из главных соперников в борьбе за титул», — поделился мнением наставник с AS.

Также он отметил, что не испытывает отрицательные эмоции, когда кого-либо из его коллег увольняют.

«Мне нечего сказать о заявлениях других клубов. Могу только сказать, что мне не нравится, когда тренеров увольняют. Мы в футбольном мире знаем, как это происходит. Это часть шоу. Есть взлеты и падения, и если ты побеждаешь, то все спокойно, а если ты проигрываешь, то попадаешь в шторм», — заключил Вальверде.

29 октября «королевских клуб» объявил об отставке Лопетеги.

Ранее сообщалось, что «сливочные» пока ничего не решил по поводу кандидатуры бывшего тренера лондонского «Челси» Антонио Конте.