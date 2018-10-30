«Лестер» не будет переносить матч АПЛ из-за смерти владельца клуба

Матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу между командами «Лестер Сити» и «Кардифф Сити» состоится согласно календарю лиги, сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба «лис», игра не будет перенесена из-за трагической смерти владельца клуба Вичая Сриваддханапрабхи и пройдет 3 ноября. По этой причине ранее уже был перенесен матч «Лестера» против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги.

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Вичая Сриваддханапрабхи погиб в результате крушения его вертолета вблизи стадиона «Лестера».

Ранее сообщалось, что стадион «Лестера» могут переименовать в честь погибшего владельца.