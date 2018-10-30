Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает «Советский спорт».

Совместную фотографию с главой государства в своем инстаграме опубликовал Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе. Отмечается, что Жээнбеков поздравил Нурмагомедова-младшего с победой над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229.

Реклама

«Нас всегда хорошо встречали на всех уровнях Кыргызстана. Сооронбай Шарипович Жээнбеков поздравил с победой над Макрегором на UFC 229. Беседа была очень полезной, плодотворной», — написал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов под снимком.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вышел на второе место среди самых популярных россиян в Instagram.