Лопетеги попрощался с игроками «Реала» после поражения от «Барсы»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги намерен покинуть команду после поражения в матче с каталонской «Барселоны» в рамках десятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, после встречи, которая завершилась разгромным для «сливочных» счетом — 5:1, испанский специалист обратился к игрокам с прощальной речью. Он поблагодарил их за совместную работа и в конце добавил: «прощаюсь с вами – на всякий случай».

Реклама

Источники утверждают, что руководство «королевского клуба» намерено отстранить Лопетеги 29 октября. Главным кандидатом на место наставника мадридской команды является экс-тренер лондонского «Челси» Антонио Конте.

Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку тренеру после неудачной встречи с «Барсой».