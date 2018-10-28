«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА в матче чемпионата России

Московский ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче 12-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ари и Виктор Классон. У хозяев единственный мяч забил Никола Влашич.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» с 22 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (19 очков) занимает пятую строчку.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2

Голы: 1:0 — Влашич, 54; 1:1 — Ари, 79; 1:2 — Классон, 81